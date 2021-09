Sprachförderbedarf bei 72 Prozent der Kinder

In den städtischen Kindergärten sind derzeit 42 Sprachpädagoginnen im Einsatz, im vergangenen Jahr benötigten 72 Prozent der Kinder eine Sprachförderung. Durch die Pandemie und weniger Präsenzzeiten hat sich die Situation noch weiter verschärft.

Ab dem Herbst startet in zwei städtischen Kindergärten ein Pilotprojekt, um Sprachdefizite zu reduzieren. Die "Wort & Laut Detektive", so der Name des Projektes, bestehen aus vielen Modulen, die die Sprachpädagogen verwenden können. Das von der Stadt Wels angekaufte Unterrichtsmaterial besteht beispielsweise aus einer Spielebox, mit der der Wortschatz kinderleicht erweitert werden kann. Ohne zeitraubende Vorbereitung können die Kinder die Satzbildung üben. Ergänzt wird das Material um begehbare Lernmatten, mit denen die deutsche Sprache mit allen Sinnen verbessert werden kann.