Sprachbegabte Schüler feiern historischen Erfolg

WELS. Drei Siege für HBLW-Maturanten bei Fremdsprachenbewerb.

Julia Leithenmair (1. Reihe, v. l.) Laura Schörghuber; Laura Nöbauer (2. Reihe, v.l.), Elisabeth Kirchberger, Tina Zopf Bild: HBLW

Grenzenloser Jubel in der höheren Schule für wirtschaftliche Berufe in der Neustadt: "Wir gewinnen fast jedes Jahr, aber diese Menge an Erfolgen gab es noch nie", sagt Direktorin Brigitte Geibinger.

Die Rede ist vom Fremdsprachenwettbewerb des Landes, den Laura Schörghuber aus Wels in Englisch gewinnen konnte. Sie wird von Doris Plattner unterrichtet. Die beste Teilnehmerin in Italienisch war die Welserin Tina Zopf, deren Fremdsprachenlehrerin Alexandra Seifried ist. Die dritte "Goldmedaille" heimste Elisabeth Kirchberger aus Pichl ein: Die Schülerin von Edith Haas (Englisch) und Renate Truschner-Hackl (Französisch) siegte im Switch-Bewerb – sie wechselte also zwischen den beiden Fremdsprachen.

Bleibt noch zu erwähnen, dass zwei weitere angehende Maturantinnen der HBLW auf dem Podest standen: Die Pichlerin Laura Nöbauer (Lehrerin Ruth-Susanne Niedermaier) wurde in Französisch Zweite, Julia Leithenmair aus Steinerkirchen wurde im Switch-Bewerb Englisch/Italienisch Dritte (Englisch: Karin Reiter-Forstinger, Italienisch: Alexandra Seifried). Resümee der Direktorin: "Wir haben ausgezeichnete Schüler, und unser Unterricht hat Qualität."

Nöbauer war auch beim "Europa-Quiz" eine Klasse für sich: Sie war Oberösterreichs beste Teilnehmerin aus den berufsbildenden höheren Schulen. Eva Höller aus Wels wurde Dritte. Bei den berufsbildenden mittleren Schulen gewann der Welser Mario Glibusic, Christin Steller aus Wels wurde Dritte. Die Europa-Quiz-Kandidaten werden von Johann Rabeder in "Recht" und "Politischer Bildung" unterrichtet.

