Sportlicher Abschluss für 2023: Silvesterlauf in Peuerbach am Sonntag

Im Jahr 1997 holte der damalige Bürgermeister August Falkner den "Internationalen Raiffeisen Silvesterlauf" nach Peuerbach. Heuer feiert die Kultveranstaltung also ein Vierteljahrhundert in der Stadtgemeinde – neben den verschiedenen Läufen für Freizeitsportler und Profis gibt es entlang der Strecke zur Feier ein entsprechendes Party-Programm.

Das Sportliche zuerst: Den Beginn machen die Kinder- und Jugendläufe. Um 11.30 Uhr geht es mit den Mädchen des Jahrgangs 2019 über 100 Meter los. Den Abschluss macht der Jahrgang 2007/2006 beim Lauf über 1700 Meter ab 12.15 Uhr. Die Siegerehrung steigt um 13 Uhr im Schlosshof.

Volkslauf beginnt um 12.30 Uhr

Die vollen 6800 Meter in acht Runden auf der gewohnten Strecke absolvieren Frauen und Männer beim Volkslauf ab 12.30 Uhr. Die Teilnehmer können einzeln oder in der Teamwertung antreten. Um 13.30 Uhr beginnt schließlich der Staffellauf, jeweils drei Läufer absolvieren eine Runde mit je 850 Metern. Um 14.30 Uhr beginnt schließlich der sportliche Höhepunkt: der "Lauf der Asse" mit Läufern von Weltrang.

Die reguläre Online-Anmeldung zum Silvesterlauf ist nur noch heute unter silvesterlauf.at möglich. Nachnennungen sind am Sonntag jeweils bis eine Stunde vor den jeweiligen Starts möglich.

Noch ein Jubiläum steht an: Der Silvesterlauf wird seinen 20.000 Finisher verzeichnen, wahrscheinlich schon bei einem der Jugendläufe zu Beginn. Der Gewinner erhält zur Feier einen Gutschein für das Ikuna-Naturresort in Natternbach. Außerdem wird unter allen, die ins Ziel kommen, wie schon im Vorjahr ein goldener Kettenanhänger in Form eines Läufers im Wert von 1000 Euro verlost.

Doch nicht nur auf der Rennstrecke geht es heiß her: Auch abseits davon ist für ausreichend Unterhaltung gesorgt. Den ganzen Tag über gibt es Musik von DJ Max, von 13.55 bis 14.15 Uhr findet der Showact mit DJ Greenice – hinter dem Künstlernamen verbirgt sich der Waizenkirchner Bürgermeister Fabian Grüneis – und "Dermitaziach" mit der steirischen Harmonika statt. Im Anschluss an den Lauf findet von 16 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus die Aftershow-Party der FF Peuerbach statt.

Alle, denen der Trubel direkt an der Hauptstraße zu viel ist, können das Rennen auf der Videowall am Rossanger verfolgen. Dort gibt es auch Kulinarisches. Wenn das Wetter passt – und danach sieht es aus – wird eine Hüpfburg aufgestellt.

Carsten Eich, Leiter des Organisationskomitees, zeigt sich voller Vorfreude: "Es wird wieder ein spannendes Rennen, das nur dank der Mithilfe der vielen Freiwilligen möglich ist." Die Peuerbacher würden sich das ganze Jahr auf die Veranstaltung freuen, sagt Bürgermeister Roland Schauer: "Der Silvesterlauf gehört einfach zum Jahresabschluss dazu, er ist nicht wegzudenken."

