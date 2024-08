Sport und Spaß in den Welser Parks: "Wels bewegt" startet in zweite Runde

Bewegung an der frischen Luft in den Welser Parks

Entspannen beim Yoga, austoben beim Boxen oder gemeinsam bewegen beim Linedance: Mit einem bunten Programm startet "Wels bewegt" am 12. August in die zweite Hälfte des heurigen Angebots. In den Parks und auf den Grünflächen der Stadt bietet die Stadt wieder kostenlose Sportkurse an. Professionelle Trainer führen die Teilnehmer an neue Sportarten heran.

Im Kursprogramm sind Trendsportarten wie Hula-Hoop ebenso vertreten wie Aquagymnastik, Faszientraining, Nordic Walking und Ganzkörper-Workouts. Auch ausgefallene Disziplinen wie das "Poi-Schwingen" – eine Form von Zirkusakrobatik, bei der Stäbe oder Gewichte an Ketten in kunstvollen Choreographien geschwungen werden – können Interessierte ausprobieren.

Der Start erfolgt am 12. August, bis 6. September werden täglich Kurse angeboten. Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen. Erfordert eine Sportart spezielles Equipment, wird dieses vor Ort angeboten. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Weitere Auskünfte gibt es unter 07242/2353980 oder per Mail an gd@wels.gv.at. Das gesamte Programm gibt es online unter wels.at/welsbewegt

