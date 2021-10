Sport | Überblick

WTV-Schwimmer holten 24 Goldmedaillen

WELS. Sehr erfolgreich waren Welser-Turnverein-Schwimmer beim internationalen Wettbewerb "Trauner Sharks Trophy". Für 24 Siege sorgten Lena Edl, Anna Glen, Elena Hemetsberger, Wiebke Hufschmidt, Lara Lutz, Lukas Edl, Fran Ivancevic, Viktor Kopf und Paul Neubauer. Bei den Mastersmeisterschaften in Innsbruck holte Herbert Kastner vier Siege, Paul Zwirchmayr kam auf zwei. Seinen Einstand für den Welser Turnverein feierte Marvin Miglbauer bei der ersten Station des Weltcups in Berlin, wo er über 50 und 100 Meter Rücken an den Start ging.

Niederlage im Oberösterreich-Derby

WELS. Enttäuschung bei den Welser Handballern: Im Derby setzte es in Traun eine 27:30-Niederlage. Am Samstag kommt es zum heißersehnten Heimdebüt in der Bundesliga gegen den UHC Salzburg. Beginn ist um 18 Uhr in der Sterner Arena Pernau.

Grieskirchen feiert Tennis-Stadtmeister

GRIESKIRCHEN. Bei den UTC Open des Union Tennisclubs Grieskirchen krönte sich Titelverteidiger Andreas Söllinger mit einem 6:2, 6:4-Finaltriumph gegen Andreas Bernhard erneut zum Stadtmeister. Bei den Frauen triumphierte Simone Beutelmayr, die im Endspiel gegen Theresa Söllinger mit 6:2, 6:2 die Oberhand behielt.