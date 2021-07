SPÖ-Stadtrat lässt Zusatztafel bei der Venus anbringen

Der auch für Kleindenkmäler zuständige SPÖ-Politiker ließ bei der Venus-Statue in der Schmidtgasse überraschend eine Zusatztafel anbringen. Wortlaut des Textes: "Während der NS-Zeit wurde die Venus politisch vereinnahmt und kleine Nachbildungen wurden an hochrangige NS-Funktionäre übergeben." Es sei ein Faktum, dass diese im öffentlichen Raum aufgestellte Kopie durch den Missbrauch des römischen Originals als NS-Kultobjekt ideologisch aufgeladen sei. Historiker hätten dies bestätigt. Innenstadtreferentin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ) sprach in einer Reaktion von einem Alleingang der SPÖ. Die Rechtmäßigkeit des Vorgangs werde geprüft.