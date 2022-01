SPÖ kritisiert Stilllegungspläne für Kraftwerk

Die OÖN haben berichtet. "Die Entscheidung, das Fernheizkraftwerk nun doch stillzulegen, ist nicht nachvollziehbar. Der Standort ist als Blackout-Reserve relevant, das unterstreicht die Zusage der Austrian Power Grid aus dem Vorjahr", sagt Karl Schönberger, Wirtschaftssprecher der SPÖ.

An den Rahmenbedingungen hätte sich seit dem Vorjahr nichts verändert. Das Fernheizkraftwerk könne nachweislich die notwendige Leistung erbringen. Die Anbindung an die APG sei weiterhin möglich und auch notwendig. Das Fernheizkraftwerk könnte im Notfall weiter Strom und Wärme für die Welser Bevölkerung produzieren. "Dieses Hin und Her ist auch gegenüber den Mitarbeitern am Standort unverantwortlich."