SPÖ-Kritik an schlechter werdender Kinderbetreuung

Die Verantwortlichen des Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer stellten Wels kürzlich ein Top-Rating aus. Die Stadt bekam, wie berichtet, die Bestnote 1A+. Die zuständige Referentin Margarete Josseck-Herdt (FPÖ) kommentierte die gute Bewertung mit Genugtuung.

Für die SPÖ hat Josseck-Herdts Selbstlob einen schalen Beigeschmack: "Noch unter sozialdemokratischer Stadtführung entwickelten sich die Kinderbetreuungseinrichtungen vorbildhaft in Bezug auf Öffnungszeiten, Mittagessen und Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf", betont SPÖ-Fraktionsvorsitzender Stefan Ganzert.

Gleichzeitig nehmen die Welser Roten Verschlechterungen wahr, die sie auch benennen. In der Vergangenheit seien in vielen Gruppen zwei ausgebildete Pädagoginnen eingesetzt worden. Derzeit kämen auf eine Kindergartenpädagogin bis zu 25 Kinder: "Unter Bürgermeister Rabl hat sich der Betreuungsschlüssel in den von der Stadt geführten Kindergartenbetreuungseinrichtungen dramatisch verschlechtert", kritisiert SPÖ-Gemeinderätin Daniela Schindler und fordert die FPÖ auf, mehr Geld in die Hand zu nehmen.

Neos-Mandatar Markus Hufnagl schließt sich der SPÖ-Kritik an und bezeichnet die AK-Statistik als wertlos: "Dass eine derart ungenaue und somit irreführende Statistik mit Geldern der Arbeitnehmer finanziert wurde, ist höchst bedenklich", betont der Gemeinderat und richtet eine Pauschalkritik an die FPÖ-Referentin: "In Wels fehlt das Angebot an vernünftiger, qualitätsvoller und leistbarer Kinderbetreuung an allen Ecken und Enden."

FPÖ-Stadträtin wehrt sich

Josseck-Herdt spricht wörtlich von einer alten Leier. Man habe die Betreuung vor drei Jahren umgestellt. Es sei auch richtig, dass anstelle zweier Pädagoginnen je Gruppe nur noch eine Kindergärtnerin und eine Helferin eingesetzt sind. Die Sprachförderung geschehe aber gezielt durch 46 speziell geschulte Pädagoginnen, zumal drei Viertel der Kinder in städtischen Kindergärten Sprachförderung benötigten.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at