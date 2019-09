SPÖ kämpft für den Erhalt der Lernwerkstatt

Seit Jahren werden im Quartier Gartenstadt und in der VHS Noitzmühle Volksschulkinder bei ihren Hausaufgaben unterstützt. Neben der Beibehaltung fordert die SPÖ auch den Ausbau der Lernwerkstatt. "Da sie sich sehr bewährt hat, soll sie neben den bisherigen Standorten auch in der Pernau, der Neustadt und der Innenstadt angeboten werden", verlangt Stadtrat Johann Reindl-Schwaighofer. Die Grünen unterstützen seinen Antrag. Integrationsreferent Gerhard Kroiß (FP) verweist auf eine Reform der Nachmittagsbetreuung, die künftig in den Pflichtschulen erfolgen soll und von den meisten Schulleitern begrüßt werde, wie Kroiß unterstreicht. Der Bildungsstand der Welser Jugend lässt übrigens stark zu wünschen übrig. Laut IHS-Studie sind 20,4 Prozent der 15- bis 24-Jährigen zu gering qualifiziert.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.