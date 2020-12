SPÖ holt Vereine vor den Vorhang

Dazu zählten u.a. bisher die Volkshilfe, das soziale Wohnservice, das Kinderschutzzentrum Tandem und der FC Wels. Jede Organisation wird kurz mit Bild und Text vorgestellt. In Zeiten von Corona, in denen Vereine vielfach untätig bleiben müssen und Aktivitäten nicht ausgeübt werden können, sei es eine große Hilfe, ihnen eine Plattform zu bieten. "Diese Vereine leisten Großartiges, um Wels noch abwechslungsreicher und lebensfroher zu gestalten. Sie bieten auch Hilfe und sind für unzählige Menschen eine erste Anlaufstelle in vielen Lebenslagen", sind sich das SPÖ-Führungsduo Petra Wimmer und Klaus Schinninger einig.

