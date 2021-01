SPÖ fordert ein "Rettungspaket für Vereine"

Die Welser Politikerin nennt als Beispiel den Verein "Kroatisches Heim in Wels", der für die Menschen im Erdbebengebiet in Kroatien eine Hilfsaktion gestartet hat und in der Coronakrise wegen Einnahmenentfalls selbst stark unter Druck ist. Die OÖNachrichten haben von der Hilfsaktion für die Erdbebenopfer berichtet. Gestern fuhr bereits der zweite Welser Hilfskonvoi in unser Nachbarland. Wimmer fordert nun ein Rettungspaket der Stadt für Vereine, die wegen der Pandemie finanziell stark in Bedrängnis sind.

