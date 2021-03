SPÖ: 15 Fragen an die Welser Bevölkerung

"Wir möchten das Leben in Wels verbessern", begründet SPÖ-Bürgermeisterkandidatin und Nationalrätin Petra Wimmer den Zweck der Fragebogenaktion.

Antworten aus der Bevölkerung erwartet sich die Parteispitze zu den unterschiedlichsten Themen. 15 Punkte werden abgefragt. Das Interesse der SPÖ zielt auf die Lebensverhältnisse der Welser, die Zufriedenheit mit der städtischen Infrastruktur, fehlende Angebote in den jeweiligen Stadtteilen und die Einschätzung der FPÖ-ÖVP-Koalition ab. Neugierig zeigt sich die Partei auch zur Positionierung von Bürgermeister Andreas Rabl. Auf die Feststellung, "dass unser Bürgermeister FPÖ-Mitglied ist", gibt es vier mögliche Antworten: stört mich gewaltig / lässt mich zweifeln / spielt für mich keine Rolle / finde ich positiv.

Die Bürgermeisterkandidatin und ihr Parteichef Klaus Schinninger wollen von den Welsern auch wissen, wie diese ihre eigene Arbeit und die ihrer Partei sehen und wofür sich die Sozialdemokratie stärker einsetzen soll. Der SPÖ-Vorsitzende verbindet mit der Befragung die Möglichkeit, die Bevölkerung aktiv einzubinden. "Wir wollen, dass sich die Leute in unseren Themenschwerpunkten wiederfinden. Was wir nicht wollen, ist, an der Bevölkerung vorbei Politik zu machen", betont Schinninger.

Antworten sind transparent

Die Auswertung der Fragebögen soll in drei Wochen abgeschlossen sein: "Diese Frist haben wir uns selbst gesetzt. Vielleicht dauert es auch ein wenig länger", sagt Wimmer. Zu den Fragen gelangt man auch online mittels QR-Code.

Die Ergebnisse will die SPÖ keineswegs für sich behalten, sondern transparent machen. Die gesammelten Daten werden anonymisiert veröffentlicht. (fam)