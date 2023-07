Spielwaren Wöss umgezogen

Ein noch größeres Sortiment gibt es jetzt am neuen Standort von "Spielwaren Wöss" in Wels: Das beliebte Geschäft ist vom Stadtplatz in die Ringstraße 30 gezogen.

Am Dienstag fand die Eröffnung mit Vertretern der Stadt Wels statt. Zu Gast waren Bürgermeister Andreas Rabl, Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger, Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer und Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair.

Inhaberin Andrea Salhofer-Wöss war 2018 mit dem Traditionsbetrieb von Lambach nach Wels übersiedelt. Nun erfolgte eine Vergrößerung mit dem rund 90 Quadratmeter großen Geschäftslokal.

Angeboten werden neben klassischen Spielwaren zahlreicher Marken auch Papierwaren wie Geschenkpapier und Billetts.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper