Spielraum startet mit der Proletenpassion ins neue Jahr

Heuer feierte der Spielraum Gaspoltshofen 30 Jahre Kulturarbeit für die Region. Eine, die fast von Anbeginn bei der Kulturinitiative dabei ist, ist Ottilie Klinger, die für die Musiktheater-Eigenproduktionen verantwortlich zeichnet. Dieses Jahr hat sich die 67-Jährige für die nur mehr selten aufgeführte "Proletenpassion" mit Musik der Politrock-Gruppe "Schmetterlinge" entschieden, die zu Silvester im Spielraum Premiere hat. In dem von Heinz Rudolf Unger getexteten und von Willi Resetarits und Georg Herrnstadt komponierten Stück wird die Geschichte des Proletariats und seiner Revolutionen erzählt.

Kluft zwischen Arm und Reich

Um auf das Stück aufmerksam zu machen, wurde ein Bild des britischen Streetart-Künstlers Banksy nachgestellt. Auf den ersten Blick scheint der junge Bettler nach Kleingeld zu fragen. Doch auf seinem Schild steht: Keep your coins, I want change (Behalte deine Münzen, ich wünsche mir einen Wandel). "Das ist eine der Botschaften des Stücks, das erschreckend aktuell geblieben ist. Die Reichen werden immer reicher, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer", sagt Klinger.

Der Bogen des musikalischen Rückblicks auf die Geschichte des Proletariats reicht von den Bauernkriegen im 16. Jahrhundert über die Französische Revolution bis ins 20. Jahrhundert.

Die Band zusammengestellt hat die Pianistin Sabine Nikolic, zwölf Sänger und Darsteller werden das Stück, das rund zweieinhalb Stunden dauern wird, auf die Spielraumbühne bringen. "Wir halten uns an das Original, das im Jahr 1976 uraufgeführt wurde", sagt Klinger.

Es ist die zehnte Eigenproduktion unter ihrer Federführung seit dem Jahr 2002. "Der Spielraum ist ja als Amateurbühne entstanden und ich bringe mich hier gerne ein", sagt Klinger, die Gesang studiert hat.

Die Proletenpassion: Premiere am 31. Jänner (ausverkauft), weitere Termine: 3., 4., 10. und 11. Jänner jeweils um 19.30 Uhr, 6. und 12. Jänner um 17 Uhr. Tickets unter www.spielraum.at oder Tel. 0681-8130 1140.

