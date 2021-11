Spielerischer Einblick in die Welt der Technik

GRIESKIRCHEN. Die Grieskirchner Wirtschaftskammer ist noch bis zum 11. November ein Erlebnisort für Kinder. Volksschüler und Kindergartenkinder dürfen im Veranstaltungssaal ihrem Forscherdrang freien Lauf lassen und nach Herzenslust an verschiedenen Stationen experimentieren. Möglich macht dies das Programm "Kinder erleben Technik" (KET), mit dem bereits sehr früh das Interesse an der Technik geweckt werden soll. Und das gelingt – davon überzeugten sich die OÖNachrichten gestern vor Ort.

So zerlegte etwa der achtjährige Julius gemeinsam mit seinen Freunden einen Drucker in seine Einzelteile. "Das macht echt Spaß, weil wir so viel ausprobieren können", sind sich die Schüler der Volksschule Peuerbach einig. Katharina drechselt mit Lehrerin Viktoria Hinterberger unterdessen eine Kerze. "Wir sind das erste Mal dabei, das ist eine tolle Erfahrung für die Kinder und auch für uns Lehrerinnen und eine schöne Abwechslung zum Schulalltag", betont Hinterberger.

Bei dem von Verein Otelo entwickelten Vermittlungsprogramm, das von Land OÖ und der Wirtschaftskammer unterstützt wird, können sich die Kinder mit den unterschiedlichsten Themen spielerisch auseinandersetzen, etwa wie Datenübertragung oder 3D-Druck funktionieren. Bei der Wasserkraftstation erzeugen die Kinder durch eigene Muskelkraft Strom.

Das Programm läuft bereits seit 2009. "Es wird in Zusammenarbeit mit Betrieben aktiv weiterentwickelt. Bildungseinrichtungen können sich einzelne Stationen zur Vertiefung auch für zwei Wochen kostenfrei ausleihen", sagt Projektinitiator Martin Hollinetz.

Kinder für die Technik zu begeistern, damit könne man gar nicht früh genug beginnen, betont WKO-Bezirksstellenobmann Günther Baschinger. "Auch mit der Job-Info-Tour, Betriebserkundungen und Schulpartnerschaften vernetzen wir Schulen und Unternehmen, um Kindern die Berufswelt näherzubringen." (krai)