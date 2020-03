Das in de Neustadt mit mutmaßlich illegalen Geräten befüllte Spiellokal ist wieder in Betrieb. Am Montag hatte die Finanzpolizei in einem Kajot-Lokal am Flotzingerplatz drei Glücksspielautomaten aus dem Verkehr gezogen, wie die Welser Zeitung ausführlich berichtete. Schon am Mittwochvormittag hatte das Lokal wieder geöffnet.