Als hätte jemand den Stecker bei ihm gezogen. So fühlte sich Leopold Huemer am 3. November 2011. Der selbständige Unternehmer war damals mit Baggerarbeiten beschäftigt, als seine linke Körperhälfte buchstäblich den Geist aufgab. "Ich war wie gelähmt. Da wusste ich sofort, dass ich einen Schlaganfall hab’", erinnerte sich Huemer an jenen Moment, der sein Leben verändern sollte.