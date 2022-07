Spendenlauf für die Ukraine

Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte liefen 50 Minuten lang im Schulhof ihre Runden und legten gemeinsam fast 2600 Kilometer zurück. Zuvor hatten die Kinder und Jugendlichen eifrig Sponsoren im Familien- und Bekanntenkreis gesucht und so kam die stolze Spendensumme von 18.256 Euro zusammen. 15.000 Euro wurden an das Rote Kreuz Wels für die Ukrainehilfe übergeben. Mit dem Rest werden ukrainische Schülerinnen an der Schule finanziell unterstützt. Die meisten Kilometer sammelte die Klasse 6B (Foto), die mit 685 Runden oder 137 km Schulsieger wurde.