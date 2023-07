Spenden werden vor ReVital-Shop einfach abgeladen

"Auch wenn wir uns über Spenden natürlich von Herzen freuen, sind wir über Warenabgaben am Wochenende nicht sehr glücklich", sagt Bereichsleiter Fred Edlinger von der Volkshilfe. Zuletzt wurden am Wochenende regelrechte Berge von Spenden vor dem ReVital-Shop in Eferding abgelagert. Die Volkshilfe-Mitarbeiter mussten sich am Montagmorgen den Weg zum Shop-Eingang regelrecht freiräumen.

Die Sachen können oftmals nicht mehr verkauft werden, da sie der Witterung ausgesetzt sind, und nicht zuletzt ziehen solche Spendenberge Menschen an, die diese Sachen durchsuchen und herumwerfen. Warenspenden können zu den Geschäftszeiten (Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr) jederzeit abgegeben und Kleidung in die Textilien-Container geworfen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper