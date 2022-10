Spatenstich für neue Lebenshilfe-Werkstätte

Ein Neubau ersetzt ab 2023 die alte Werkstätte der Lebenshilfe in der Friedhofstraße. Nach ihrer Schließung vor vier Jahren übersiedelte die Einrichtung für vier Jahre in die alte Raiffeisenbank nach Thalheim. Unweit vom ursprünglichen Standort entsteht ab nun an der Rückseite des Welser Hauptbahnhofes ein neues Objekt. Am Mittwoch feierte die Lebenshilfe mit Ehrengästen den Spatenstich. 2009 gab es die ersten Umbaupläne für die kleinere der zwei Werkstätten in Wels. Dreizehn Jahre später war es endlich so weit. "Das lange Warten und das viele Nachfragen wurden belohnt", freute sich Regionalsprecherin Denise Fuchsberger über den Startschuss. Die neue Einrichtung wird im Herbst nächsten Jahres eröffnet. Neben einer Werkstätte sollen im neuen Gebäude ein Café und ein Shop entstehen, wo vier bis sechs behinderte Menschen eine sinnvolle Beschäftigung finden.

Das Café soll laut Lebenshilfe-Geschäftsführer Gerhard Scheinast ein Ort der Begegnung werden, in dem beeinträchtigte mit nicht beeinträchtigten Menschen zusammenkommen können. Die Pläne für die neue Werkstätte sehen den weitgehenden Verzicht von Barrieren vor. Dort wird ein Team von acht Mitarbeitern bis zu 38 Beschäftigte zwischen 18 und 59 Jahren unter seine Fittiche nehmen. Was die Lebenshilfe-Mitarbeiter und ihre Schützlinge besonders freut, sind die Pläne für einen neuen Garten, der im Ausweichquartier gefehlt hat.