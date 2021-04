Spatenstich, Breitband, Naturresort und Zentrale

Die Tischlerei Pachner in Grieskirchen lud den Landesrat zum Spatenstich. Der Familienbetrieb verdoppelt die Produktionsfläche und modernisiert den Maschinenpark. Gemeinsam mit einem neu geplanten Bürogebäude und einem Showroom wird die Eröffnung für das Frühjahr 2022 angepeilt. Die Firma gehört Peter Pachner, dem Ehemann von ÖVP-Bürgermeisterin Maria Pachner.

Ein Zusammenschluss von sechs Gemeinden im Bezirk für ein Breitband-Ausbauprojekt bildete einen weiteren Schwerpunkt. Die Fiber Service OÖ errichtet dort bis 2022 Glasfaser-Leitungen für 800 Haushalte. Das Gesamtvolumen beträgt 12 Millionen Euro.

Nach dem Besuch im IKUNA Naturresort Natternbach übersiedelte Achleitner in den Nachbarbezirk Eferding, wo die Allerstorfer Elektroanlagen GmbH ein neues Kapitel in der Firmengeschichte aufschlägt. Das bisher in Traun ansässige Unternehmen investiert in Eferding drei Millionen Euro in eine neue Firmenzentrale.