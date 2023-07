Spaß und Unterhaltung beim Welser Stadtfest

Für Michael Dittrich ist das Welser Stadtfest eine perfekte Gelegenheit, seinen Verein in die Auslage zu stellen. Noch dazu in die größte, die Wels zu bieten hat. Die Flyers haben die Saison erfolgreich abgeschlossen. Auf dem Stadtplatz präsentiert sich der Bundesligaverein und sein Obmann mit dem Schwesternklub FC-Neustadt als große Basketball-Familie: "Im Vordergrund steht der Spaß", sagt der Clubmanager und jongliert dabei mit einer Orange, die bemalt ist wie ein Basketball. "Bleiben uns Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken, können wir zufrieden sein."

Zwei Stunden "Hoamspü"

Nach "Bigtime" gestern Abend auf dem Stadtplatz greift heute beim Finale von 21 Uhr bis 23 Uhr die Austropop-Coverband "Hoamspü" ins Geschehen ein. Gute Unterhaltung garantiert schon ab 17 Uhr die Band "Des kau da Wuascht sei".

Weiße-Möwe-Obmann Andreas Grosch am Flugsimulator Bild: fam

Besucher sind eingeladen, bereits am Nachmittag bei mehr als 60 Mitmachstationen ihr Geschick zu testen. So trainiert der Welser Fliegerclub Weiße Möwe am Zwinger angehende Piloten auf einem Flugsimulator. Obmann Andreas Grosch will die Bekanntheit seines Vereines schärfen: "Viele in Wels wissen gar nicht, dass wir einen Flugplatz haben", weiß Grosch aus Gesprächen mit Besuchern.

Auf Kinder und Jugendliche wartet ein Vergnügungs- und Spieleparadies. Das Angebot reicht von der Splish-Splash-Waterfun-Arena in der Ringstraße bis zum Spielemobil im Pollheimerpark.

Lehrlinge von Resch & Frisch machen Appetit auf ihren Beruf. Bild: fam

Führende Welser Unternehmen nützen das heute zu Ende gehende Stadtfest für die Lehrlingssuche. Während am Stand von Resch & Frisch in der Ringstraße angehende Bäcker und Konditoren zeigen, wie man Lebkuchen verziert, hebt die Firma Felbermayr Wagemutige mittels Kran auf dem Stadtplatz 56 Meter hoch. Ein Bungee-Sprung kostet 69 Euro.

Auch karitative Organisationen sind vertreten. Vereine wie die Lions, die Lebenshilfe, Chancengross und Rui Barbosa zeigen auf, dass trotz Feierlaune auf die Ärmsten nicht vergessen werden darf.

Flyers-Obmann Michael Dittrich lädt die Basketball-Community ein. Bild: fam

Viel Beachtung verdienen auch die Einsatzorganisationen auf dem Kaiser-Josef-Platz, die als Helden des Alltags in Erscheinung treten, während das in der Welser Hessenkaserne stationierte Panzerbataillon 14 mit einem Leopard seine Wehrfähigkeit demonstriert.

Infos zu den Bühnenshows und Mitwirkenden unter wels.at/stadtfest

