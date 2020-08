Spannender Sekundenkrimi bei der dritten Auflage des Welser Triathlons

Bei perfekten Bedingungen, einer Wassertemperatur der Traun von 20 Grad und einer Fließgeschwindigkeit von unter 0,9 Meter pro Sekunde gingen am Sonntag 200 Triathletinnen und Triathleten beim starlim City Triathlon an den Start. Nach der 750 Meter langen Schwimmdistanz, 20 Kilometer Radfahren und der fünf Kilometer langen Laufrunde entschieden am Ende nur Sekunden über den Sieg. Der Deutsche Kilian Bauer gewann in einer Zeit von 55:09 Minuten, auf Platz zwei landeten ex aequo Lokalmatador Alexander Bründl und Peter Luftensteiner (55:18).

Bei der aufwendig konstruierten Rampe über die Traun beim Museumssteg starteten die Sportler coronabedingt nicht in einem Massenstart, sondern in 20-Sekunden-Intervallen in die Traun. Trotz Sturz gelang es Peter Luftensteiner mit nur knapp 25 Sekunden Rückstand auf Kilian Bauer und 20 Sekunden Vorsprung auf Alexander Bründl in die Laufschuhe zu wechseln. Mit der tagesschnellsten Laufzeit holte Bründl immer mehr auf, am Ende konnte Bauer aber den Vorsprung vom Radfahren ins Ziel retten. Das Welser Gerald Will wurde Neunter.

Bei den Damen entschied sich das knappe Rennen auf der Laufstrecke. Sigrid Herndler (1:03:51) gewann vor Susanne Aumair und Petra Autengruber.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at