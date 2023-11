Spannende und grausige Grabungsfunde in Wels

Die Hände hinter dem Rücken gefesselt, auf dem Bauch liegend in einem flachen Grab verscharrt: So fanden Archäologen der Firma Ardis kürzlich am Gelände des ehemaligen Märzenkellers im Westen von Wels ein menschliches Skelett. Die sterblichen Überreste von sieben weiteren Personen, die ähnlich lieblos beigesetzt worden waren, wurden ebenfalls freigelegt. Der Verdacht: "Es ist hier ein Galgen dokumentiert, auf dem bis Mitte des 18.