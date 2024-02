Späte Sanierung von Unwetterschäden

Am 5. Juni des Vorjahres wurde Schleißheim von einem schweren Unwetter heimgesucht. Die Regenfälle führten nicht nur zu einem massiven Hangrutsch am Traunufer (die Welser Zeitung berichtete), sondern spülte auch die historische Verbindung nach Wels, die in Schleißheim als "Alter Berg" bekannt ist, fast vollständig weg. Die gesperrte Straße, die vor dem Unwetter von Anrainern und Radfahrern genutzt wurde, soll nun endlich saniert werden.