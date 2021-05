SP zur Deutschförderung

Dass der Bedarf an Deutschförderung in Kindergärten und Pflichtschulen zunehme, wie zuletzt von der Welser FPÖ-Spitze verlautbart, birgt für SPÖ-Vorsitzenden Klaus Schinninger keine Überraschung: "Die Welser Reform der Deutschförderung in den Kindergärten war offenbar doch nicht so gut, wie das immer von Bürgermeister Rabl und Stadträtin Josseck-Herdt dargestellt wird." Bei den Schulanfängern sei die Sprachkompetenz nach wie vor mangelhaft und das betreffe nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund.

Jetzt räche sich die Kürzung der Mittel für Schulsozialarbeit und niederschwellige Lern- und Integrationsförderung, befindet Fraktionschef Stefan Ganzert.

Den Ansatz der Stadt, die Elternarbeit zu verstärken, halten beide SPÖ-Politiker für richtig. Mehr Ressourcen vom Bund für Welser Brennpunktschulen seien wünschenswert. Der Bürgermeister sollte selbst mehr Mittel für Sozialarbeit und für Sprachförderung bereitstellen. Laut AK-Studie haben 81,9 Prozent der Welser Volksschüler Sprachförderbedarf.