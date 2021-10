Noch fehlt es an den erforderlichen Beschlüssen in den Parteigremien. Dennoch deutet alles darauf hin, dass sich Wahlsieger Andreas Rabl (FP) in den nächsten sechs Jahren für sämtliche Beschlüsse Mehrheiten suchen muss. Die SPÖ schließt eine Koalition aus. Auch bei Rabls bisheriger Koalitionspartnerin, die Welser Volkspartei, stehen die Zeichen auf Opposition.