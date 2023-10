SP startete in Grieskirchen Gesundheitsoffensive

Die Gesundheitsversorgung in Oberösterreich sei selbst erkrankt, die Symptome würden die Patienten täglich spüren, sagte SP-Landesparteivorsitzender Michael Lindner gestern zum Auftakt seiner "Gesundheit kann nicht warten"-Tour durch das Bundesland. Seine erste Station war Grieskirchen, wo er gemeinsam mit dem Bezirksparteivorsitzenden und Landtagsabgeordneten Thomas Antlinger die Umsetzung von drei Sofortmaßnahmen von der schwarz-blauen Landespolitik forderte. Diese habe es in den vergangenen Jahren verabsäumt, der Krise entgegenzusteuern.

Laut Antlinger gebe es aktuell in den Bezirken Grieskirchen und Eferding 40 Hausärztinnen und Hausärzte, die 99.082 Einwohner versorgen. Aufgrund des großen Drucks würden viele Allgemeinmediziner ihre Kassenverträge zurücklegen und Privatordinationen eröffnen. "Das erhöht wiederum den Druck auf die Krankenhäuser, weil die Patienten keine neue Hausarztstelle finden und in die Ambulanzen drängen", sagte Antlinger. Andere würden zu Wahlärzten ausweichen – ein Schritt, den sich Einkommensschwächere nicht leisten könnten. Noch schlechter sei die Lage bei Gynäkologinnen und Gynäkologen: Von ihnen gebe es nur drei, sie müssten jeweils 16.500 Frauen betreuen, um eine flächendeckende Versorgung zu garantieren.

Außerdem kritisiert er, dass es Einsparungen am Klinikum Grieskirchen gegeben habe. Beispielsweise ist die Unfallambulanz seit 1. Oktober nur noch wochentags geöffnet.

Lindner formulierte drei Forderungen, um die Situation möglichst rasch zu verbessern: Wie in anderen Ländern solle Apothekern das Impfen erlaubt werden, um so die Hausärzte zu entlasten. Patienten in Gemeinden, wo es keinen Kassen-Hausarzt mehr gibt, sollten Wahlarzthonorare vollständig über die Krankenversicherung abrechnen können. "Und für die Krankenhäuser braucht es wieder fixe Dienstpläne und zum Beispiel Betriebskindergärten, um den Druck für das Personal zu verringern", sagte Lindner.

