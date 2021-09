Der Aufruhr um die Kündigung des Welser SP-Bezirksgeschäftsführers Mato Simunovic hält an. Wie exklusiv berichtet, wurde der 58-Jährige zwei Tage nach der Wahl von SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer gekündigt – per eingeschriebenem Brief an seine Privatadresse. Die SPÖ verlor in Wels rund drei Prozent und einen Stadtsenatssitz. Über die Gründe der Kündigung wurde Stillschweigen vereinbart.