SP: Mehr Personal für Kindergärten

In der Pandemie habe sie sich weiter zugespitzt, betont SP-Vizebürgermeister Klaus Schinninger als zuständiger Referent. Bei Besuchen in allen Welser Kindergärten und Krabbelstuben verschaffte sich Schinninger einen Einblick. Er berichtet von schwierigen Rahmenbedingungen, hoher Frustration und explodierenden Krankenständen. "Wir müssen uns seitens der Politik darum kümmern, dass wir genügend Personal gleichzeitig vor Ort haben. Nur so können wir das sehr gute Niveau halten. Hier ist eindeutig Bürgermeister Rabl als Personalreferent gefordert", fordert Schinninger eine Aufstockung von Ressourcen in der Elementarpädagogik.