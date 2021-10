SP-Kandidatin Wimmer lässt die Stadtpolitik sein

Sie kehrt wieder in die Bundespolitik zurück: "Im Wahlergebnis sehe ich keinen Arbeitsauftrag, in die Stadtpolitik zu wechseln", so Wimmer in einem Statement: Sie werde Abgeordnete im österreichischen Nationalrat bleiben.

Heute wird die Welser SPÖ bei einer Pressekonferenz ihr Team im künftigen Stadtsenat präsentieren. Parteivorsitzender Klaus Schinninger und der bisherige Fraktionschef Stefan Ganzert dürften das Rennen machen. Im Stadtparteiausschuss am Freitag wurden auch die Funktionen in der SP-Fraktion neu verteilt. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll Laurien Scheinecker als Ganzerts Nachfolgerin nominiert worden sein.

Nach der Wahlniederlage versprach die SPÖ eine seriöse, ehrliche und harte Selbstanalyse über ihren Zustand sowie die Bereitschaft zur Veränderung.