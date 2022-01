SP-Jugendstadtrat zieht Jahresbilanz

Stegh, der auch Obmann der Jungen Generation ist, erinnert an die traditionelle JG-Maibaumverlosung, die Sommer-Eisdisco, das JG-Minigolfturnier und mehrere Müllsammelaktionen. Für nächstes Jahr hat der Marchtrenker Jugendstadtrat schon einige Pläne in der Tasche. "Ab Jänner wird wieder die bewährte JugendCard am Stadtamt erhältlich sein. Mit ihr gibt es attraktive Vergünstigungen und viele andere Vorteile für Jugendliche." Die Aktivitäten der Marchtrenker Jugend will Stegh digital bündeln. Die Netzwerkarbeit der Jugendorganisationen in der Stadt soll intensiviert werden. Konzertveranstaltungen wie die "Jam Night der Blasmusik" sollen bald wieder stattfinden können.