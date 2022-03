Sorgen über hohe Preise und Ausfall von Erntehelfern

Bei einer Bauernbund-Tagung in Stroheim informierte Nationalrat Klaus Lindinger über die laufende Abstimmung im Parlament mit den Ministerien, über die angespannte Lage der Agrarmärkte und die wachsenden Kosten bei Dünger, Energie, Saatgut und Futtermittel für die Tiere. Das Landwirtschaftsministerium beobachte die Lage und habe einen Einsatzstab eingerichtet. Bezirksbäuerin Klaudia Ritzberger berichtete von der Aufnahme ukrainischer Frauen und Kinder. Um die Not in Kriegsgebieten zu lindern, sei ein Hilfskonto für Menschen in der Ukraine eingerichtet worden. In diesem Zusammenhang kam auch die Situation der ukrainischer Erntehelfern zur Sprache, welche derzeit im Kriegseinsatz stehen. Ohne die bewährten Kräfte drohten massive Ernteausfälle, so die Befürchtung der Bauernbund-Funktionäre.