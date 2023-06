Sonnwendfeuer auf der Traun beim Schifferfest

Der Schifferverein Stadl-Paura veranstaltet am Wochenende wieder sein beliebtes Schifferfest "Traun in Flammen". Bei freiem Eintritt werden am Freitag rund 2000 Besucher erwartet. Start ist um 18 Uhr, Höhepunkt des Abends ist die Bootsfackelfahrt mit dem 23 Meter langen "Trauner", der bei den Salzstadeln in Stadl-Paura einfahren wird. Danach erwartet die Besucher eine Klangwolke mit Lasershow und erstmals ein Sonnwendfeuer auf der Traun. Danach wird die Showband "Die Partykrocha" bis 2 Uhr früh für die Besucher auftreten, die Musiker spielen auch am Samstag.

Am Samstag fällt um 15 Uhr der Startschuss für die "Plättenregatta", bei der rund 30 Mannschaften auf dem vorgegebenen Parcours um den Sieg rudern werden. Eine Mannschaft besteht dabei aus sechs Leuten, wobei bei den Damenteams auch die Möglichkeit besteht, einen zusätzlichen Steuermann "anzuheuern". Den Siegern winken schöne Trophäen, auch für die weniger erfolgreichen Teams wird es Überraschungen geben.

Für die jüngsten Besucher gestalten die Kinderfreunde ein buntes Programm. Außerdem werden bei einer Tombola schöne Preise verlost.

