Komplizierter Feuerwehreinsatz bei Silobrand in Alkoven

Heute Vormittag gerieten Sonnenblumenkerne in einer Getreidetrocknungsanlage in Großhart (Gemeinde Alkoven) in Brand. Eine weiße Rauchentwicklung war bereits vom Feuerwehrhaus sichtbar. Der Landwirt konnte vermutlich ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Halle mit dem Feuerlöscher verhindern.

Erstes Löschen half

Über die Teleskopmastbühne öffnete ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Alkoven die Anlage am oberen Teil. Ein erstes Ausfördern der Anlage war noch maschinell möglich, brachte jedoch kurzfristig eine starke Rauchentwicklung mit sich, die rasch niedergeschlagen werden konnte. Temperaturmessungen über die Wärmebildkamera zeigten mit teilweise über 260 °C die heißen Quellen auch im unteren Bereich, so dass der Silobehälter dort mittels einer speziellen Säge geöffnet und die Sonnenblumenkerne ausgeräumt wurden. Dazwischen ergaben sich im Silo immer wieder kleinere Brandherde, die jedoch rasch gelöscht werden konnten.

Nach zweieinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.