Sommernachtsball soll wie geplant stattfinden

Die jüngste Stadtball-Absage bedeutete für Welser Gesellschaftstiger einen herben Rückschlag. Die Tanzveranstaltung hätte am 26. Juni im Stadttheater über die Bühne gehen sollen. Corona machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Die Tanzschule Hippmann will ihren Sommernachtsball am 24. Juli aber auf jeden Fall durchziehen. Seit Anfang April werden Karten verkauft. "Es wird ein mehr als würdiger Stadtball-Ersatz mit tollen Bands im einzigartigen Ambiente des Welser Volksgartens", rühren Jörg und Christoph Hippmann die Werbetrommel.

Die nach 2018 und 2019 dritte Auflage des Tanzvergnügens soll in diesem Jahr ausschließlich im Freien stattfinden. Im gesamten Areal zwischen dem Welios und der Stadthalle werden die Ballgäste fünf Tanzflächen und drei Livebands vorfinden. "Wir sind mutig und glauben gerade in diesen Zeiten an das Konzept unseres Outdoor-Balls", betont das Brüderpaar. Details des Ballprogramms finden sich auf der Website von Hippmann.

Nach einem Sektempfang geht es sogleich musikalisch zur Sache. Hans Peter Gratz & Friends, die Ansa-Partie und Pianofrizz & Friends werden sich alle Mühe geben, um nach der langen Corona-Pause ihr virtuoses Können unter Beweis zu stellen. Eine Cocktail- und eine Charity-Bar locken auch Nichttänzer auf den Sommernachtsball.

Bei Schlechtwetter wird sich das Ballgeschehen unter freiem Himmel nicht erfüllen. Eine kurzfristige Absage ist möglich.

Nähere Informationen unter www.tanzschule.at