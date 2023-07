Sommerkonzert des Round Table am Attersee

2017 zog der Serviceclub nach 300 Veranstaltungen einen Schlussstrich. Davon ausgenommen ist ein jährlich stattfindendes Konzert im Schloss Kammer am Attersee.

Dort gastiert am Freitag in zwei Wochen, am 28. Juli, die weltberühmte Cellistin Sol Gabetta aus Argentinien. Die Veranstalter versprechen ein feminines Musikfeuerwerk erster Ordnung.

Einen Tag vor ihrem bereits ausverkauften Auftritt bei den Salzburger Festspielen wird die Meistercellistin bei ihrem Gastspiel im Schloss Kammer von der nicht weniger bekannten Violinvirtuosin Patricia Kopatchinskaja begleitet, die aus der Republik Moldau stammt.

Für das diesjährige Konzertvergnügen in einzigartiger Atmosphäre am Attersee sind telefonisch unter 0664/99265645 noch einige Restkarten im Vorverkauf erhältlich.

