Sommerdeko für die Welser Fuzo

In der Bäckergasse und in der Schmidtgasse sollen die glasfaserverstärkten und vielfärbigen Deko-Elemente bei Betrachtern positive Emotionen wecken. Peter Jungreithmair vom Stadtmarketing erwartet sich mit der oberösterreichweit einzigartigen Aktion vor allem Aufmerksamkeit: "Die farbenfrohen Bilder werden tausendfach verbreitet und bringen uns zusätzliche Frequenz und Umsatz." Die einzelnen Motive stellen Libellen, Regenschirme, Schmetterlinge und Blumen dar. Vermieter der Elemente ist die in Wels ansässige Firma Blachere. Die Kosten für das Stadtmarketing betragen etwa 50.000 Euro.

