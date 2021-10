Sohn bei Rangelei verletzt, Mutter attackierte Polizisten

Der Sohn der Frau war kurz davor bei einer Rangelei verletzt worden, Rettung und Polizei rückten gegen vier Uhr an. Die Mutter des 33-Jährigen, die mit ihrem Sohn unterwegs gewesen war, verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und weigerte sich, sich auszuweisen. Sie versuchte, eine Polizistin zu schlagen und dann zu flüchten.

Außerdem drohte sie, einen eingesteckten Revolver zu ziehen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte allerdings keine Waffe gefunden werden. Die Frau war weiterhin nicht zu beruhigen und schlug einer Polizistin mit der Hand ins Gesicht. Schließlich wurde sie festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. Mehrere Anzeigen folgen, so die Polizei am Sonntagnachmittag.