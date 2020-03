Soforthilfe auch für Künstler

Außerdem brauche es für Menschen in Not eine rasche und unbürokratische Auszahlung von Sozialhilfe. "Auch die Ausschüttung einer zusätzlichen Wirtschaftsförderung für Klein- und Mittelbetriebe ist notwendig, allerdings mit der Bedingung, dass Mitarbeiter nicht gekündigt werden", heißt es in einer gemeinsamen Aussendung der SPÖ-Stadtsenatsmitglieder Reindl-Schwaighofer, Silvia Huber und Klaus Hoflehner.

