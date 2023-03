"So wird unser Geld aus dem Fenster geworfen"

"Ich kann es noch immer nicht fassen, was da draußen gerade geschieht", reagiert ein Gunskirchner ungläubig auf Bauarbeiten in der Nähe seines Hauses. Am Bahnweg nördlich der Westbahnstrecke wird seit mehr als einer Woche auf einer Länge von 450 Metern eine Straßenbeleuchtung installiert. Ein zweifellos wichtiger Beitrag, um den Fuß- und Radweg sicherer zu machen.