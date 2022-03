Wegen der anhaltender Geruchsbelästigung im Welser Industrieviertel kochten bei einem Informationsabend in der Welser Stadthalle wieder einmal die Emotionen hoch. Die Recycling-firma Walter stand dabei erneut am Pranger. Gegenüber der Welser Zeitung stellt nun Geschäftsführer Jörg Schneeberger deutliche Verbesserungen in Aussicht.