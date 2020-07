So kommt in den nächsten neun Ferienwochen keine Langeweile auf

Nach einem außergewöhnlichen Schuljahr werden auch die Ferien durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie andere sein. Manche Gemeinden lassen ihr Ferienprogramm heuer ausfallen oder bieten ein eingeschränktes Angebot. Wir haben dennoch viele Tipps für eine spannende Feriengestaltung.

So öffnet im Juli und August die Werkschule Neumühle in Lambach ihre Türen für Kinder und Jugendliche. Das Angebot reicht von einfachen Holzwerk-Kursen bis zu einer Musikalischen Weltreise. Die Klassiker Schmieden und Drechseln bieten Projektleiter Peter Deinhammer und sein Team zur Herstellung eines Messers heuer erstmals auch in Kombination als Zweitageskurs an. In der Textilwerkstatt geht’s bei einem Batik-Angebot bunt zur Sache, zur Plastikvermeidung werden Frischhaltetücher aus Bienenwachs gemacht oder Einkaufstaschen aus Baumwollstoff.

Die meisten Workshops dauern zwei Stunden und kosten ab 15 Euro. Wer sich allerdings weiter vertiefen möchte, findet in der Textil- bzw. Keramik-Werkstatt mit den neuen Drei-Tages-Intensiv-Workshops das passende Angebot. "Da heuer seitens der Gemeinden einige Ferienprogramme ausfallen, freuen wir uns, dass wir mit unserem Angebot zumindest einen Teil dieser Lücke an sinnvoller Freizeitbeschäftigung ersetzen können", sagt Peter Deinhammer. Kursanmeldung und Info unter Tel. 0699-12666974.

Das Naturerlebnis steht bei den Angeboten des Naturparks Obst-Hügel-Land in Scharten und St. Marienkirchen im Vordergrund. Beginn ist bereits am Montag, 13. Juli, mit der Naturpark-Kräuterwerkstatt. Die Kinder können beispielsweise ein Spitzwegerich-Öl herstellen, das bei Insektenstichen hilft. Am 15. Juli geht es mit Becherlupe und Kescher an die Polsenz, am Programm stehen außerdem Waldtage oder "Sterndalschaun" mit der Kepler Sternwarte Linz. Alle Infos zum Programm unter www.obsthuegelland.at.

Ein vielfältiges Programm bietet auch die Stadt Wels, etwa einen Erlebnistag am Bauernhof, Märchenwanderung, Ausflüge in den Hochseilgarten, in den Tiergarten Schönbrunn oder zum Baumkronenweg Kopfing. Außerdem geboten wird beispielsweise ein Pfeilbauworkshop, ein Cupcake-Backen und Kletter- und Schwimmkurse. Die Anmeldung ist ausschließlich auf www.wels.gv.at möglich.