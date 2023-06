SMS Lambach: Schauturnen mit Botschaft

Wenn am kommenden Dienstag die Lichter im Turnsaal der Sportmittelschule (SMS) Lambach ausgehen und die Vorführung beginnt, zeigen die Schüler nicht nur ihre sportlichen Qualitäten: Das Schauturnen, das alle vier Jahre stattfinde, solle immer auch eine Botschaft vermitteln, sagt Direktor Gerald Grecksamer. "In ‚Mathilda auf der Suche nach dem Wir‘ beschäftigen wir uns mit dem gesellschaftlichen Miteinander, das immer mehr abhandenkommt, und damit, wie es wieder gestärkt werden kann. Also etwas, das wir auch das ganze Schuljahr leben wollen", erzählt der Schulleiter, der die Geschichte selbst geschrieben hat.

Das Publikum erwartet am 20., 22. und 23. Juni jeweils ab 18.30 Uhr eine Sportschau, bei der die Schüler präsentieren, was sie in ihrer Zeit an der Sportmittelschule gelernt haben. Alle 172 Schüler stehen im Verlauf der Vorstellung auf der Bühne. Es wird Seil gesprungen, getanzt, jongliert und vieles mehr. "Die Schüler fiebern schon darauf hin und sind entsprechend nervös. Ziel des Schauturnens ist, dass sie einmal in ihrer Schulzeit bei uns vor einem großen Publikum auftreten können", sagt Grecksamer.

Zwischen den sportlichen Stationen führen die beiden "Quasselstrippen" als Erzählerfiguren durch das Geschehen. Die Protagonistin Mathilda begegnet auf ihrer Reise verschiedenen Charakteren aus der Geschichte und der Gegenwart: Mahatma Gandhi, John Lennon und Greta Thunberg. "Also Figuren, die andere Menschen zum Träumen anregen", erzählt der Direktor.

Auch die drei polytechnischen Klassen sind involviert: Sie haben die Dekoration im Hippie-Stil gebastelt, den Kartenvorverkauf geregelt und werden bei den Aufführungen als Platzeinweiser und Kartenverkäufer tätig sein. "Es hilft also die ganze Schule zusammen. Es bedarf in der Vorbereitung sehr viel Einsatz und außerschulischer Bereitschaft", sagt der Schulleiter.

Diese intensive Arbeit wird hoffentlich vom Publikum belohnt werden: Mit bis zu 900 Besucherinnen und Besuchern pro Vorstellung rechnet der Direktor. Beim Schauturnen vor vier Jahren kamen 2500 Gäste. "Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns auf erfolgreiche Vorstellungen", sagt Grecksamer.

