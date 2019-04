Slumschule von Meggenhofner Ehepaar ist von Sturmkatastrophe betroffen

MEGGENHOFEN. Die dritte Schule von Brigitte und Heinz Söllinger in Nepal dient nun als Notquartier.

Brigitte und Heinz Söllinger ermöglichen Schulbildung für Kinder armer Familien. Bild:

Schlimme Nachrichten haben Brigitte Söllinger vergangene Woche aus Nepal erreicht. Die Lehrerin aus Meggenhofen, die mit ihrem Mann Heinz in dem bitterarmen Land bereits drei Schulen errichten ließ, berichtet von einer Sturmkatastrophe mit Toten und vielen Verletzten, bei der auch das Einsatzgebiet des Paares in Birgunj an der indischen Grenze betroffen ist. Vor zwei Wochen ist dort ihre dritte Schule im Slum von Birgunj fertiggestellt worden, eine Mädchenschule für Kinder der untersten Kaste.

"Viele Slumbewohner haben fast alles verloren. Unsere neu erbaute Schule hat dem Wirbelsturm standgehalten, nun wohnen Frauen mit Kindern in unserer Schule, der Schulbesuch findet vorerst einmal nicht statt", sagt Söllinger. Sie versuche, die Menschen mit Essen, Decken, Kleidung, Hygieneartikeln und Medikamenten zu versorgen. Denn auf Hilfe durch den Staat könne man nicht zählen.

Söllinger fürchtet, dass den Menschenhändlern nach der Naturkatastrophe noch mehr in die Hände gespielt werden könnte, weil die Armut noch größer werde und Geld für den Wiederaufbau dringend gebraucht werde. Für oft nur wenige hundert Dollar werden nach Schätzungen jährlich rund 20.000 Mädchen nach Indien verkauft, viele von ihnen landen in Bordellen. "Die Eltern sind arm, bekommen vom Staat keine Unterstützung, und Mädchen der untersten Kasten sind ,wertlos‘, sie dürfen oft auch nicht zur Schule gehen", berichtet Söllinger. Deshalb hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem den Mädchen eine Schulbildung zu ermöglichen.

Erst zu Weihnachten war das Lehrerehepaar wieder vor Ort in Nepal, um zu helfen. Die beiden haben auch eine Schule für Kinder, deren Mütter inhaftiert sind, gegründet, damit die Kinder für ein paar Stunden dem tristen Gefängnisalltag entkommen können und eine schulische Ausbildung erhalten.

Spendenkonto: IBAN: AT 97 3431 3003 0001 9315, Kennwort: ChildVision Nepal

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema