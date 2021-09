Skulpturen, die berühren

Großer Besucherandrang in der Wimmer Medien Galerie am Mittwochabend. Die Ausstellung der universell kreativen Künstlerin Renate Mayrhofer war Anziehungspunkt für viele Kunstinteressierte. Die Linzerin präsentierte ihre Skulpturen aus Stein, Bronze, Keramik, weiters Akte und Stillleben in Acryl in der kleinen, aber feinen Galerie am Welser Stadtplatz.

Laudator Ewald Walser bezeichnete die Künstlerin und ihre Arbeiten als besonders kreativ. Florian Niedersüß, Vorstand der eww, betonte die Wichtigkeit, solche Kulturveranstaltungen dementsprechend zu unterstützen. Resümee der Besucher: absolut sehenswert! Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 15. Oktober, zu den normalen Geschäftszeiten bei freiem Eintritt (Stadtplatz 41/3. Stock) zu besichtigen.