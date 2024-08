Skisprungschanze Hinzenbach bekommt neues Springerdorf

Serviceräume und Umkleiden in Containern: Damit ist bald Schluss in der Energie AG Arena in Hinzenbach. Die Skisprung-Anlage wird derzeit um ein neues Springerdorf erweitert, das den Teilnehmern der Bewerbe im Eferdinger Becken alle Annehmlichkeiten bieten soll. "Das Dorf wird die Durchführung der Bewerbe in Zukunft auf ein neues Niveau heben", sagt Sportlandesrat Markus Achleitner (VP).

Bisher mussten bei größeren Bewerben mehrere Container angemietet werden, um die Mitglieder von bis zu 18 Nationalmannschaften unterzubringen und zu versorgen.

Mit Unterstützung des Landes wurden jetzt insgesamt rund eine Million Euro investiert. Das Springerdorf umfasst Service- und Umkleideräume, Sanitäranlagen sowie einen Speisesaal für 50 Personen. Ein adaptierter Container dient künftig dauerhaft als Pressecenter.

Trainingsmöglichkeit

Die Schanze wird regelmäßig für Wettkämpfe genutzt – als Nächstes steht der FIS Sommer Grand Prix an, auch der Weltcup der Damen macht hier regelmäßig Station. Abseits der Saison wird die Schanze außerdem für Trainings genutzt – zuletzt war etwa der dreifache Olympiasieger und zweifache Weltmeister Kamil Stoch zu Gast.

"Wir sichern den Standort im Eferdinger Becken nachhaltig ab und bieten künftig nicht nur den nationalen und internationalen Stars, sondern auch unseren Talenten beste Bedingungen", sagt Achleitner.

Noch laufen die Arbeiten – sie sollen rechtzeitig zum Sommer Grand Prix abgeschlossen sein.

