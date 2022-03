SK Rapid macht Station in Wels

Erste Station ist Wels, wo Spieler und Funktionäre am Mittwoch nach einer Pressekonferenz die Sportmittelschule in der Pernau besuchen werden. Nach einem Businesstermin in der Bahnhofcity steht um 17 Uhr eine Visite in der Huber-Arena auf dem Programm. Um 19 Uhr lädt der Verein zu einem öffentlichen Stammtisch ins Gösserbräu am K. J. Mit von der Partie sind die Kaderspieler Kevin Wimmer und Philipp Schobesberger, der neue Präsident Martin Bruckner und die Geschäftsführer Zoran Barisic und Christoph Peschek.