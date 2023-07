"Sitzwächter" entlasten Pflegepersonal im Spital

Sitzwachen werden in immer mehr Krankenhäusern eingesetzt.

Um das Pflegepersonal vor allem in den Nachtstunden zu entlasten, kommen am Klinikum Wels-Grieskirchen nun auch sogenannte Sitzwachen zum Einsatz, die in immer mehr Spitälern eingesetzt werden. Sie sollen vor allem ein Auge auf Patienten mit Demenzerkrankungen und Verwirrtheit werfen.

Für einen Patienten zuständig

"Unsere Sitzwachen sind jeweils für nur einen Patienten zuständig", erklärt Diana Mair aus dem Pflegemanagement des Klinikums Wels-Grieskirchen. "Dieser Patient weist besondere Bedürfnisse auf, weil er etwa desorientiert ist und das Risiko besteht, dass er sich zum Beispiel einen Gefäßzugang für Infusionen entfernt oder unbeobachtet das Bett verlässt und stürzt." Durch die Sitzwächter wird Sicherheit für die Patienten gewährleistet, sie übernehmen aber keine Pflegetätigkeiten. Im Bedarfsfall verständigt der Sitzwächter die zuständige Pflegekraft.

Besonders bei Verwirrtheit, Demenz, psychischen Erkrankungen und Delir – einer meist krankheitsbedingten, vorübergehenden Störung von Aufmerksamkeit und kognitiven Fähigkeiten – kommen diese zum Einsatz. Um als Sitzwache arbeiten zu können, ist ein medizinischer beziehungsweise pflegerischer Hintergrund erforderlich, dazu zählen zum Beispiel die Bereiche Pflegeausbildung, Medizin- oder Physiotherapiestudium, Rettung oder Altenpflege. Auch pensionierte Pflegefachkräfte sind gefragt.

Verstärkung wird gesucht

Partner des Klinikums bei diesem Modell ist das Unternehmen Curawel. "Unsere Sitzwachen tragen dazu bei, das Pflegepersonal zu entlasten, indem sie eine zusätzliche qualifizierte Unterstützung bieten", betont Carl Ludwig Schönfeldt, Geschäftsführer von Curawel. "Derzeit beschäftigen wir bereits ein Team von mehr als 300 Mitarbeitern, aktuell sind wir auf der Suche nach qualifizierten Personen aus der Region Wels-Grieskirchen, die als Sitzwachen tätig sein möchten."

