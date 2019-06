"Situation in Wels ist dramatisch"

Die OÖN haben in der Vorwoche berichtet, dass seit der Einführung der Nachmittagsgebühren im Kindergarten in Wels die Zahl der betreuten Kinder um mehr als ein Drittel gesunken ist. SPÖ und Grüne sprechen von einem Warnsignal für die Politik. "Hier müssen wir gegensteuern! Es kann uns als Politiker nicht egal sein, dass wir so viele Kinder in dieser wichtigen Bildungseinrichtung verlieren", sagt Gemeinderätin Stefanie Rumersdorfer (Grüne). Die Kulanzlösung von 2,5 Stunden Gebührenbefreiung greife offensichtlich zu kurz. Eine eigene Evaluierung für Wels sei notwendig.

Dass in Wels 35 Prozent weniger Kinder die Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen, sei schockierend, so die stv. SPÖ-Stadtparteivorsitzende Laurien Scheinecker. "Gerade am Nachmittag können Kinder mit Sprachförderbedarf die viel geforderte Sprachkompetenz im Spiel mit anderen Kindern vertiefen. Außerdem ist es ungerecht, dass berufstätige Eltern, die ins System einzahlen, für die Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder zusätzlich zur Kassa gebeten werden. Wir reden von bis zu 200 Euro im Monat." Die Alibi-Entlastung auf Welser Ebene wirke nicht, sagt die SPÖ-Landtagsabgeordnete Petra Müllner. Die Elternsteuer solle aufgrund von Misserfolg zurückgenommen werden. (krai)

